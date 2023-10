Vogelbeobachtung im Einklang mit der Natur

Der rund 14 Meter hohe Holzturm hat zwei Ebenen: eine in etwa acht Metern Höhe und eine zweite in etwa elf Metern Höhe. Der Platz reiche für mindestens 60 Menschen, um zeitgleich Kraniche oder andere Vögel beobachten zu können, schätzt Statiker Robin Scharf. Der Abstand des Turms zum Stausee Kelbra wurde so gewählt, dass die Vögel durch die Beobachter gut zu sehen sind, aber trotzdem nicht gestört werden. Zudem sei der Standort des Turms in der Nähe der Flachwasserzone des Stausees gewählt worden, weil sich dort die Vögel besonders häufig aufhalten und gut beobachtbar sind, sagt der Dezernent der staatlichen Vogelschutzwarte Sachsen-Anhalt Gunthard Dornbusch.

Der Vogelbeobachtungsturm wird in Zukunft aber nicht nur von Naturfreunden genutzt. Auch zu wissenschaftlichen Zwecken sollen Kraniche beobachtet werden. Durch die Kennringe könne man erkennen, wo die Vögel beringt worden sind, wo sie rasten, überwintern, oder wie alt sie sind, um Rückschlüsse auf die Population zu ziehen. So könne man für die Vogelart Schutzmaßnahmen ergreifen, sagt Dornbusch. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Der Stausee ist Rastplatz für bis zu 50.000 Kraniche

Der Stausee Kelbra ist für Kraniche der größte Binnenrastplatz in ganz Sachsen-Anhalt. Auch im Frühjahr, aber insbesondere im Herbst, kommen tausende Kraniche zum Rasten, bis zu 50.000 Vögel schätzt Dornbusch. Der Großteil der Kraniche zieht im Winterhalbjahr nach Spanien. Weil die gesamte Strecke aber nicht ohne Zwischenstopp zurückgelegt werden kann, machen die Vögel Rast im Bereich des Stausees. Tagsüber halten sich die Kraniche auf den umliegenden Äckern auf und fressen Getreidereste oder andere Ernterückstände. In der Dämmerung kehren die Kraniche dann wieder zum Stausee zurück. Auch am Morgen, wenn die Vögel wieder zu den Feldern aufbrechen, ist ein guter Zeitpunkt für Naturbeobachtungen.

Bildrechte: MDR/Andreas Manke Es ist ein beeindruckendes Naturschauspiel, wenn tausende Kraniche frühmorgens aus dem Wasser aufsteigen. Das laute Rufen hört sich traumhaft schön an, wenn die Vögel in Richtung Sonne fliegen. Gunthard Dornbusch Dezernent der Staatlichen Vogelschutzwarte

Holzturm ist Blickfang

Der Vogelbeobachtungsturm erfüllt aber nicht nur seinen Zweck für Naturbeobachtungen. Er ist zugleich auch ein aufwendig gestaltetes Holzbauwerk und somit ein Blickfang. Das Besondere an diesem Turm sei, dass dieser in Hybridbauweise konstruiert ist, also gefertigt aus Stahl und Holz, sagt Statiker und Planer Robin Scharf. Alle tragenden Teile sind aus Holz und alle Anschlussbauteile aus Stahl konstruiert. Zudem besteht der Turm aus verschiedenen Holzarten: Fichte, Lärche und Douglasie. Damit soll eine lange Haltbarkeit gewährleistet werden. Der Turm sei auf eine Lebensdauer von 50 Jahren konzipiert und sollte frühestens in 15 Jahren saniert werden müssen, sagt Scharf. Die Gesamtkosten des Holzbauwerks belaufen sich auf knapp eine halbe Million Euro. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Kranicherlebniszentrum soll Bildungsangebot für Besucher ergänzen