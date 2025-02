Es gibt Sekt und einen Blumenstrauß, und es wird auch ein Fördermittelbescheid über fast 100.000 Euro übergeben. Es gibt einiges zu feiern an diesem Tag am Stolberger Markt (Landkreis Mansfeld-Südharz). Gegenüber dem Rathaus, im "Kunsthaus am Markt" befindet sich jetzt die Anlaufstelle für Mieter von Ferienwohnungen in Stolberg – eine Art Rezeption, an der jetzt künftig Katja Kotzur Gäste empfangen wird.

Bildrechte: MDR / Carsten Reuß