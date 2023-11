Beim Backwarenhersteller Aryzta in Lutherstadt Eisleben wird am Dienstag gestreikt. Dazu hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. Wie die NGG mitteilte, soll so der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Der Verhandlungsführer Ost, Olaf Klenke, sagte, nach vier Runden ohne Ergebnis werde man jetzt die Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft fordert mehr Urlaub, eine Jahressonderzahlung und höhere Zuschläge für Schicht- und Nachtarbeit. Zudem gebe es kürzere Kündigungsfristen als an den Standorten in Westdeutschland.

Bei Aryzta sind in Lutherstadt Eisleben rund 1.200 Menschen beschäftigt. Sie stellen Brötchen, Baguettes, Brezeln und Croissants für Handel, Gastronomie und Bäckereien her.

2013 hatte das Unternehmen die Großbäckerei Klemme AG in Eisleben übernommen, 2014 in Eisleben ein neues Werk gebaut. 2020 wurden die Werke im thüringischen Artern und in Mansfeld geschlossen, den Mitarbeitern Wechselangebote für den Standort Eisleben gemacht. Der Schweizer Backwarenhersteller ist eigenen Angaben zufolge europäischer Marktführer für Tiefkühlbackwaren und eines der größten Bäckereiunternehmen der Welt. Die Unternehmensgruppe beschäftigt an 37 Großbäckereien in Europa und Südost-Asien derzeit fast 19.000 Mitarbeiter.