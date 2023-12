Laut NGG geht es dabei unter anderem um höhere Zuschläge, ein dreizehntes Monatsgehalt, mehr Urlaub sowie Entlastungen für Schichtarbeit. Auch die Mitarbeitenden im thüringischen Werk in Nordhausen beteiligen sich an dem Streik.

Im Aryzta-Werk in Lutherstadt Eisleben sind rund 1.200 Menschen beschäftigt. Sie stellen Brötchen, Baguettes, Brezeln und Croissants für Handel, Gastronomie und Bäckereien her. Im Werk in Nordhausen arbeiten 165 Menschen.