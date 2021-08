Den ostdeutschen Werken von Europas größtem Tiefkühlbackwarenproduzenten Aryzta stehen ungemütliche Tage ins Haus. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, ruft sie am Dienstag zu einem Warnstreik im Werk in Eisleben auf. Schon seit Montagmorgen streiken etwa 100 Beschäftige am Standort Nordhausen in Thüringen.

Jörg Most, Geschäftsführer der NGG Leipzig-Halle-Dessau, verweist in einer Mitteilung darauf, dass in den westdeutschen Standorten von Aryzta deutlich höhere Löhne gezahlt würden. Das müsse auch an den Standorten in den neuen Bundesländern möglich sein, denn dort werde keine andere Arbeit geleistet.