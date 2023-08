In den Landkreis Mansfeld-Südharz fließen knapp 25 Millionen Euro Fördergeld für den Strukturwandel nach dem Braunkohleausstieg. Am Freitag wird der Bescheid überreicht. Das Geld ist einer Mitteilung der Staatskanzlei zufolge für Projekte in den Bereichen Gesundheit und Kultur geplant.