Fürstenpredigt und Bauernkrieg Im Deutschen Bauernkrieg (1524/25) forderten die Aufständischen insbesondere in den Zwölf Artikeln von Memmingen (1525) grundlegende Freiheits- und Menschenrechte ein. Die Kämpfe fanden damals auf dem Gebiet des heutigen Thüringen, Sachsen-Anhalt und in Teilen Süddeutschlands statt.



Schon vor den Aufständen und Kämpfen wollten sich die Bauern nicht mehr mit dem Feudalsystem und der Leibeigenschaft abfinden und erhoben sich. Bestätigung für ihre Forderungen fanden sie bei den Reformatoren. Viele beriefen sich auf Martin Luthers (1483-1546) berühmte Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" von 1520. Doch der Reformator dachte gar nicht daran, sich mit den aufständischen Bauern und ihren Forderungen nach Abschaffung des Feudalsystems zu identifizieren.



Zuspruch fanden die Bauern bei einem anderen Reformator, der anfangs Luthers Weggefährte war, sich später aber deutlich von ihm distanzierte: Thomas Müntzer. Er wandte sich nicht nur gegen die päpstliche Obrigkeit in der Kirche, sondern auch gegen die feudalen Herrscher, gegen Adel und Klerus, die die Bauern mit Frondiensten und Leibeigenschaft unterdrückten. In seiner berühmt gewordenen "Fürstenpredigt" vom 13. Juli 1524 in Allstedt im heutigen Sachsen-Anhalt prangerte er diese Missstände an.



Müntzer (vermutlich 1489 in Stolberg im Harz geboren) wurde nach einem niedergeschlagenen Bauernaufstand 1525 in Frankenhausen hingerichtet. Gerade in Ostdeutschland ist die Beschäftigung mit dem radikalen Reformator besonders brisant. Denn die DDR-Führung hatte den revolutionären Theologen zum Wegbereiter des Kommunismus erklärt.





