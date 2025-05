Hettstedt: Brand in Wohnheim für minderjährige Flüchtlinge

In Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz hat es in der Nacht zum Dienstag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, standen zwei Keller in zwei unterschiedlichen Eingängen in Flammen. Dort lagerte jeweils Sperrmüll. Die 22 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden in der Nacht zunächst in Bussen und dann in einer anderen Unterkunft untergebracht. Verletzt wurde niemand.