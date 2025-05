Die Polizei in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz hat nach dem Brand in einem vorwiegend von minderjährigen Flüchtlingen und migrantischen Familien bewohnten Haus erste Hinweise auf den oder die Täter. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach steht mittlerweile auch zweifelsfrei fest, dass es sich um Brandstiftung handelt. Demnach wurde der Brand an zwei unterschiedlichen Orten im Keller gelegt.

Zu dem Feuer war es in der Nacht zu Dienstag vergangener Woche (06.05.) gekommen. Den Angaben zufolge standen zwei Keller in zwei unterschiedlichen Eingängen in Flammen. Die 22 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden zunächst in Bussen und dann in einer anderen Unterkunft untergebracht. Verletzt wurde niemand.