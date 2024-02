An der Helme im Kreis Mansfeld-Südharz geht der Wasserstand nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz zurück. In Bennungen wurden demnach am Montagnachmittag 181 Zentimeter gemessen, sieben Zentimeter weniger als noch am Samstag (1,88 Meter). Dennoch bleibe die Alarmstufe 3 zunächst weiterhin bestehen. Sie gilt damit seit gut vier Wochen. Bis zum 16. Januar galt sogar die Alarmstufe 4.