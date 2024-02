Es geht demnach zunächst um zinslose Kredite in Höhe von 46,6 Millionen Euro. Diese Summe muss der Kreis nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) an seine Kommunen zurückzahlen . Sie hatten gegen die Höhe der Kreisumlage geklagt und Recht bekommen . Darüber hinaus fehlen dem Kreis durch das Urteil für 2024 157 Millionen Euro. Damit droht die Zahlungsunfähigkeit.

Das Land müsse durch das Gerichtsurteil in Not geratenen Kreisen bestmöglich helfen, deren Liquidität zu sichern, so Theel. Außerdem müsse das Finanzausgleichsgesetz (FAG) kurzfristig überarbeitet werden. Diesen Forderungen schließt sich auch der Landrat von Mansfeld-Südharz, Schröder, an. Im FAG werden die Auswirkungen des OVG-Urteils auf die Kreisumlagen bisher nicht berücksichtigt.