Sechs Richtige 1,67 Millionen Euro Lotto-Gewinn gehen nach Mansfeld-Südharz

24. Februar 2025, 17:34 Uhr

Aus 9,60 Euro mach' 1,67 Millionen: So geschehen ist das jetzt beim Lotto im Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Spieler oder die Spielerin hatte am Wochenende sechs Richtige getippt. Ein weiterer Gewinn geht in den Saalekreis.