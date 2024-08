Landkreis Mansfeld-Südharz Mann stirbt bei Unfall auf der A38

26. August 2024, 10:42 Uhr

Auf der A38 ist zwischen der Raststätte Rohnetal und der Anschlussstelle Allstedt ein Auto gegen ein Brückengeländer geprallt. Der Fahrer aus Thüringen starb noch am Unfallort, sein Beifahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in kritischem Zustand. Die Unfallursache ist noch unklar.