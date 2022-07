Die Talsperre als Ausflugsziel

Mittlerweile arbeitet Ralf Finke hier an der Talsperre allein. Schaut, ob alles läuft und begrüßt viele Radfahrer, Wanderer, Touristen aus ganz Deutschland. Manchmal wundert er sich, dass auch so manche Leute aus der Region von der Talsperre noch nie was gehört haben.



Geduldig führt Finke Besucher auf die Staumauer, erklärt die Funktionsweise der Talsperre und ihre Bedeutung. Immer wieder muss er auch erklären, dass in Sachsen-Anhalt in allen Talsperren das Baden und das Befahren mit Booten, Sportgeräten oder sonstigen Wasserfahrzeugen verboten ist. Einzige Ausnahme ist der Stausee Kelbra. Beliebtes Ausflugsziel: Der Blick von der Talsperre Wippra herunter. Bildrechte: Anne Sailer

Talsperren regeln die Pegel der Flüsse

Die Bedeutung von Talsperren sei nicht zu unterschätzen, sagt Joachim Schimroscyk, der stellvertretende Geschäftsführer vom Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt. Denn: Die Talsperren im Land regeln auch in trockenen Sommern noch immer zuverlässig die Pegelstände der Flüsse.

So sammelt sich zum Beispiel das Wasser, was durch die Kalte und die Warme Bode über den Brocken kommt, in der Talsperre Königshütte. Von dort aus werden normalerweise 500 Liter pro Sekunde in die weiterführenden Flüsse abgegeben. Derzeit ist es gerade die Hälfte. In den kommenden Tagen wird entschieden, ob die Wasserabgabemengen gedrosselt werden dürfen, um die Rückhaltebecken nicht zu sehr zu plündern.