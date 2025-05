Die Autobahn 38 ist nach einem schweren Lkw-Unfall bei Berga im Landkreis Mansfeld-Südharz seit dem frühen Sonntagmorgen wieder frei. Die Fahrbahn war in Richtung Halle fast zwölf Stunden gesperrt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war am frühen Samstagnachmittag ein Sattelzug bei Berga von der Straße abgekommen, in eine Böschung gefahren und gekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.