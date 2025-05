Bei einem Unfall an einer Raststätte der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein Sattelzug ist demnach am Samstagvormittag kurz nach der Ankunft auf dem Parkplatz beim Rangieren mit dem Motorrad zusammengestoßen, auf dem der Mann gesessen hatte. Er sei überrollt worden und noch an der Unfallstelle verstorben.