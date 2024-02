Die Autobahn 38 bleibt zwischen Roßla und Sangerhausen-West wegen der Bergungs- und Reparaturarbeiten am Sonntag vorerst gesperrt. Das betrifft auch die Auffahrt Roßla. Das teilte die Polizei MDR SACHEN-ANHALT am Sonntagmorgen mit. Noch sei unklar, wie lange die Arbeiten dauern werden. Derzeit stellt die Autobahnstraßenmeisterei demnach provisorische Leitplanken auf, um die Brücke wieder befahrbar zu machen. Die Arbeiten seien nach Informationen der Polizei bisher nur für den Sonntag vorgesehen.

Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatte der Mann am Samstag gegen 7:30 Uhr mit seinem polnischen Lkw mit Anhänger an der Anschlussstelle Roßla kurz hinter der Landesgrenze zu Thüringen die Leitplanke durchbrochen. Der Lastwagen stürzte am Ende einer Brücke einen Abhang hinunter. Die Ursache wird noch untersucht.