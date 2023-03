Bei einem Verkehrsunfall an der Grenze zwischen Salzlandkreis und Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein Mann ums Leben gekommen. Er hatte als Beifahrer im Auto gesessen. Wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte, hatte der 22-jährige Fahrer am Montagmittag zwischen Sandersleben und Alsleben mehrere Autos überholt und in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren.