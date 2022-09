Eisleben Urteil nach Messerangriff: Fast acht Jahre Haft für Täter

Hauptinhalt

Nachdem ein Mann in Eisleben im Juni auf seine Frau eingestochen hatte, ist am Montag das Urteil gesprochen worden. Der Mann muss sieben Jahre und zehn Monate in Haft. Laut Gericht handelte der 42-Jährige aus "eifersüchtigen Motiven".