Landgericht Halle Freispruch im Prozess um mutmaßliche Vergewaltigung in Helbra

29. August 2024, 15:54 Uhr

Das Landgericht in Halle hat einen 23-Jährigen vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Der Mann war beschuldigt worden, sich im Januar 2023 in einer Diskothek in Helbra an einer Frau vergangen zu haben.