30.000 Euro rückwirkend

Die Sporthalle in Siersleben ist zum Streitobjekt geworden zwischen dem Dorf und der Einheitsgemeinde Gerbstedt, zu der Siersleben gehört. 2015 hatte die Einheitsgemeinde Gerbstedt dem Siersleber Sportverein Teutonia die Halle zur Nutzung überlassen. Im Pachtvertrag steht, dass der Verein die Halle nutzen darf. Kostenlos. 2022 dann schloss nach der Sekundar- auch die Grundschule, um die die Siersleber lange gekämpft hatten. Und aus Gerbstedt flatterte dem Siersleber Sportverein für die Betriebskosten der Halle eine Rechnung auf den Tisch. Rückwirkend bis 2015 sind das 30.000 Euro. Eine Summe, die den Verein in die Insolvenz treiben würde, beklagt Vereinspräsident Andreas Magalowski.

Bürgermeister Ulf Döring hält dagegen: "Wir können als Kommune dem Verein nicht kostenlos etwas zur Nutzung überlassen, womit der Verein sogar noch Einnahmen erzielen kann. Das ist rechtlich gar nicht möglich." Vereinschef Andreas Magalowski verweist auf den Pachtvertrag: "Es gibt keine Vereinbarung über die Zahlung der Betriebskosten. Bis 2022 war die Gemeinde ohnehin in der Pflicht, da die Halle durch die Grundschule für den Sportunterricht genutzt wurde."

Heizung abgestellt

Als die Teutonen der 30.000-Euro-Forderung der Gemeinde nicht nachkamen, stellte Gerbstedt kurzerhand die Heizung ab. Die Halle war nicht mehr nutzbar. Erste Schimmelflecken zieren die Wände. Ulf Döring ist den Streit leid, der in seinen Augen gar kein Streit ist. "Es gibt da einen Verein, der sich nicht an Verträge halten will und sich seit sieben Jahren einer Lösung entzieht", so der Vorwurf des CDU-Politikers, der 2015 noch nicht im Amt war. Der Pachtvertrag war unter seinem Vorgänger mit dem Sportverein in Siersleben geschlossen worden. Die Betriebskosten, so Ulf Döring, habe die Gemeinde nur vorfinanziert, nicht aber übernommen. Das klinge zwar nach einem kleinen Unterschied, es seien aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wegen der abgestellten Heizung zeigen sich erste Schimmelflecken an den Wänden der Turnhalle. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE

Andreas Magalowski gibt den Ball zurück: "Im Pachtvertrag steht nichts von einer Übernahme der Kosten durch den Sportverein. Wir haben mehrere Vorschläge unterbreitet. Unter anderem haben wir zwei Fördermittelanträge für eine neue Heizung erarbeitet." Die alte Heizungsanlage sei ineffizient und stehe in der geschlossenen Grundschule. Der Verein habe keinen Zugang, könne die Heizung also gar nicht betätigen.

Viele Vorschläge, keine Lösungen

Bürgermeister Döring beharrt darauf, dass der Verein an der Reihe sei, Vorschläge zu unterbreiten, wie es weitergehen soll. Vereinschef Magalowski zeigt sich ratlos. Alle Vorschläge der Siersleber würden zurückgewiesen, es sei schwer, mit dem Bürgermeister überhaupt ins Gespräch zu kommen. Insgesamt stuft Bürgermeister Ulf Döring die Sporthallensituation in der Einheitsgemeinde nicht als optimal ein und verweist auf die finanzielle Situation. Es gebe zwei Bäder, mehrere Sporthallen, von denen die Stephanushalle gut ausgelastet sei, weitere in anderen Dörfern, die einiges Potenzial hätten. Vereinschef Magalowski ist ratlos. Alle Vorschläge der Siersleber zur Zukunft der Turnhalle würden vom Bürgermeister zurückgewiesen. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE