Schul-Schließung abgewendet Verein will Grundschule in Siersleben privatisieren

Aus der von der Schließung bedrohten öffentlichen Grundschule in Siersleben könnte eine Privatschule werden. Gut 30 Anmeldungen gebe es bereits, sagte der Verein "Freie Schule Siersleben" MDR SACHSEN-ANHALT.

Dienstagabend war der Stadtrat von Gerbstedt, dessen Ortsteil Siersleben ist, den ersten Schritt in Richtung einer freien Grundschule gegangen: Die Stadträte haben entschieden, dass mit dem Verein "Freie Schule Siersleben" ein Miet-Kauf-Vertrag für das Schulgebäude geschlossen werden kann. Der ermöglicht dem Verein, das Gebäude zuerst zu mieten und später auch zu kaufen. Wenn der Vertrag unterschrieben ist, sei laut Verein die wichtigste Hürde für den Neustart der Schule genommen.

Eine Bürgerinitiative hatte jahrelang gegen die Schließung der staatlich betriebenen Grundschule in Siersleben gekämpft, die wegen sinkender Schülerzahlen auf der Streichungsliste des Landes steht. Die Initiative war im vergangenen Jahr auch rechtlich gegen die Stadt Gerbstedt vorgegangen. Für eine Weiterführung des Unterrichts hatten sie zudem für die ersten zwei Wochen des neuen Schuljahrs Lehrer aus dem Ruhestand für ihre Kinder organisiert – bis das Landesschulamt nach einer gerichtlichen Anordnung am 10. September 2020 wieder Lehrer an die Schule abgeordnet hatte.