In Sachsen-Anhalt sind zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen Passagiere eines Schulbusses verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam es am Freitag zu dem Unfall in der Lutherstadt Eisleben. Der Bus habe scharf bremsen müssen, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen habe. 15 Kinder und vier Erwachsene seien leicht verletzt worden. Insgesamt hatten im Bus laut Polizei 25 Kinder gesessen.

In der vergangenen Woche waren bei einem Schulbusunfall in Queis im Saalekreis 35 Menschen verletzt worden. Außerdem fuhr bei Königsborn im Jerichower Land ein Kleinbus mit Schülern in den Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die angeschnallten Schüler kamen mit dem Schrecken davon. Der Landeselternrat fordert eine Gurtpflicht in Schulbussen.