Eine Suchaktion der Polizei nach einer vermissten Frau aus Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Donnerstag ohne Ergebnis geblieben. Das teilte die Polizeiinspektion Halle MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag mit. Die Beamten hatten mit mehreren Einsatzkräften, einem Suchhund und einem Hubschrauber nach der Frau gesucht. Laut Polizei kam bei der Suche auch eine wärmebildfähige Drohne zum Einsatz.

Die 36-Jährige wird seit Ostermontag vermisst. Ihr Hund, eine französische Bulldogge, ist ebenfalls verschwunden. Laut Polizei hat die Vermisste eine dünne Figur, braunes, schulterlanges Haar und trägt schwarze Sportschuhe. Ein Foto von ihr gibt es in der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei.

Laut Polizei wurde bereits in verschiedenen Bereichen nach der jungen Frau gesucht – in Benndorf, Helbra und Hettstedt. Auch in den städtischen Krankenhäusern habe es keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der 36-​Jährigen gegeben. Der öffentliche Personennahverkehr sei ebenfalls informiert. Gespräche mit Freunden und Familienangehörigen haben nach Polizeiangaben bisher keinen Erfolg gebracht.