Im Landkreis Mansfeld-Südharz sucht die Polizei weiter nach einer vermissten Frau. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag mit. Die 36-Jährige aus Benndorf wird seit Ostermontag vermisst. Auch ihr Hund, eine französische Bulldogge, ist verschwunden.

Alle Suchaktionen blieben bisher erfolglos, wie die Polizeiinspektion Halle MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag mitteilte. Die Beamten hatten mit mehreren Einsatzkräften, einem Suchhund und einem Hubschrauber nach der Frau gesucht. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera kam demnach zum Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr in Mansfelder Grund-Helbra hatte am Donnerstag ebenfalls erfolglos versucht, die Verschwundene zu finden.