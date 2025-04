Im Landkreis Mansfeld-Südharz sucht die Polizei weiter nach einer vermissten Frau. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag mit. Die 36-Jährige aus Benndorf, einem Ortsteil von Helbra, wird seit Ostermontag vermisst. Auch ihr Hund, eine französische Bulldogge, ist seitdem verschwunden. Am Ostermontag gegen 16 Uhr soll die zweifache Mutter mit ihm zu ihrer üblichen Gassirunde aufgebrochen sein. Am nächsten Tag meldete ihre Familie sie als vermisst.