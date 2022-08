Vor dem Landgericht in Halle muss sich ein 42 Jahre alter Mann von Montag an wegen versuchten Mordes verantworten. Wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte, soll der Angeklagte seine Frau im Juni dieses Jahres in der Innenstadt von Eisleben mit einem Küchenmesser angegriffen und schwer verletzt haben. Das Ehepaar lebt getrennt.