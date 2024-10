Phase 1 startet JVA Volkstedt: Bau von Abschiebegefängnis genehmigt

03. Oktober 2024, 10:29 Uhr

Die Bauarbeiten für die zentrale Abschiebehaftanstalt für Sachsen-Anhalt können in Kürze beginnen. Für die Erweiterung am Gefängnis in Volkstedt wurde die erste Baugenehmigung erteilt.