Gegen 6 Uhr am Morgen geht der Notruf bei der Leitstelle ein. In der Nähe der Talsperre in Wippra soll eine Frau gestürzt sein. Kurz darauf beginnt die Rettungs- und Suchaktion. Arno Kalina, der Leiter der Ortsfeuerwehr in Wippra, schildert: Insgesamt 18 Einsatzkräfte und die Drohnenstaffel der Stadt Sangerhausen seien an der Suchaktion beteiligt gewesen. Und es hätten noch weit mehr sein können. Bei solchen Suchaktionen seien es auch schnell mal 160 Einsatzkräfte, erklärt Kalina.