Nein, dass auf dem Wochenmarkt in Eisleben die Standgebühren gesenkt wurden, scheint sich noch nicht herumgesprochen zu haben. Seit dieser Woche gelten die neuen Preise. Statt bisher 5,50 Euro für einen Meter Verkaufsfront sind nun nur noch 1,50 Euro pro Verkaufstag fällig. Beim Besuch von MDR SACHSEN-ANAHLT in der Lutherstadt ist zwischen den Ständen – acht sind es an diesem Morgen – reichlich Platz. Der alte Luther schaut aus seinem Denkmal vergnügt in die aufgehende Frühlingssonne. Doch sonst ist nicht viel los aus dem Marktplatz in Eisleben.

Händler leben seit Jahrzehnten für den Wochenmarkt

Auch Marktchef Siegmund Michalski sagt: "Ich habe durch die Gebührensenkung nicht eine zusätzliche Anmeldung. Lediglich ein Händler hat seinen Stand etwas vergrößert." Nun war es der erste Tag überhaupt, an dem die neue Gebührenordnung galt. Und die Marktsaison geht mit dem beginnenden Frühling auch erst richtig los. Repräsentativ sind diese Eindrücke also nicht. Dennoch herrscht in Eisleben eine gewisse Skepsis, ob die gesenkten Standgebühren den Markt tatsächlich attraktiver für Händler und dann auch für die Kundschaft machen. Und das ist letztlich das Ziel, welches die Stadtoberen zu der Entscheidung bewogen hat. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Obsthändlerin Kerstin Klade, die seit Jahrzehnten in Eisleben und Hettstedt verkauft, sagt zwar: "Wir haben uns nie über die Gebühren beschwert." Dass sie nun niedriger sind, findet sie natürlich gut. Aber ob das dem Markt wirklich hilft, bezweifelt sie. Ähnlich schätzt es Honigverkäufer Ingolf Heilmann am Nachbarstand ein. Er ist in einer Händlerfamilie in Merseburg groß geworden und stand dort schon als junger Mensch mit seinen Eltern regelmäßig auf dem Marktplatz. "Doch nach der Jahrtausendwende hat sich der Obst- und Gemüsestand nicht mehr gelohnt."

Heute vermietet Heilmann ein paar Wohnungen und lebt hauptsächlich davon. Außerdem betreibt er eine Imkerei in Wolferode und verkauft den eigenen Honig dann auf dem Wochenmarkt in Eisleben. Aus Liebe zu seinen Produkten und auch, weil er auf das Marktgefühl und die Kunden nach all den Jahren nicht verzichten möchte. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Gebührensenkung kommt "viel zu spät"

Biografien wie die von Ingolf Heilmann hört man immer wieder auf den Märkten im Süden Sachsen-Anhalts. Viele Händlerinnen und Händler haben ihr ganzes Berufsleben dem Wochenmarkt verschrieben. So auch die 65-jährige Roswitha Einecke, die eigentlich Industriekauffrau gelernt hat. Doch nach der Wende fand sie mit zwei Kindern keine Arbeit und folgte deshalb ihrer Mutter auf den Wochenmarkt.