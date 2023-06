Hinter den sprichwörtlichen sieben Bergen versteckt liegt Wolfsberg – an der Landstraße zwischen Hayn und Rotha im Harz. Wolfsberg ist der westlichste Sangerhäuser Ortsteil. Hier ist die Welt noch in Ordnung, zumindest auf den ersten Blick: 130 Menschen leben hier in Fachwerkhäusern.

Derzeit werden alle Häuser herausgeputzt, sie erhalten einen neuen Anstrich. Überall wird gewerkelt, es werden Rabatten bepflanzt, Wege geharkt und Gardinen gewaschen. Denn am Donnerstag (29. Juni) wird die Jury des deutschlandweiten Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" erwartet. Das goldene Schild des Sachsen-Anhalt-Siegers strahlt schon vom Eingang des Dorfgemeinschaftshauses, nachts beleuchtet mit einer neuen Solarlampe.

Sanierungsbedürftiges Freibad und leerer Spielplatz

Um die Sanierung des Schwimmbads im Ort gibt es Streit. Bildrechte: Anne Sailer Wolfsbergs Ortsbürgermeister Udo Lucas will die Delegation an alle wichtigen Stellen seines Ortes führen. Dazu zählt auch das Freibad, was aktuell allerdings wegen eines Rechtsstreits mit der Stadt Sangerhausen geschlossen ist. Gestritten wird derzeit vor Gericht. Ob es bis zur Besichtigung eine Einigung zwischen dem Ortsteil Wolfsberg und der Kerngemeinde Sangerhausen gibt, ist unklar.



Auch der leere Spielplatz wird der Jury gezeigt. Die Wolfsberger haben konkrete Vorstellungen von den künftigen Spielgeräten.

Rundgang beginnt auf dem Schlossberg