Neujahrsbabys Nevis aus Halle eines der ersten Babys 2025 in Sachsen-Anhalt

01. Januar 2025, 13:59 Uhr

Nevis und Udrea Nicolas heißen zwei der ersten Neugeborenen des Jahres in Sachsen-Anhalt. Sie kamen an Neujahr in Halle zur Welt.