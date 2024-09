OB-Wahl in Halle CDU nominiert Kerstin Godenrath als OB-Kandidatin

Als Bürgermeisterin will Godenrath die Sicherheitslage in Halle verbessern. Bei ihrer Nominierung sprach sie sich für eine Ausweitung der Waffenverbotszonen, mehr Videoüberwachung und Alkoholverbote aus. Zudem forderte sie eine restriktivere Migrationspolitik, inklusive mehr Abschiebungen und die Integration von Leistungsbeziehern in gemeinnützige Arbeit. Weitere Schwerpunkte ihrer Agenda sind ein umfassender Kassensturz, mehr Entbürokratisierung und Digitalisierung der Verwaltung.​