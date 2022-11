Es sei meist die Angst, die Grundschüler nicht in die Schule gehen lässt, sagt Leo Dölle. "Da spielt weniger 'Kein Bock' eine Rolle, sondern Schulangst. Die sind ängstlich, sind früher vielleicht mal gemobbt worden, sie sind manchmal überaltert, also Kinder mit elf oder zwölf in der dritten Klasse, wo es körperlich auch nicht mehr stimmig ist. Und jetzt müssen diese Kinder begleitet werden", sagt Sozialpädagoge Dölle. Er leitet das Projekt "Move - Beratung und Begleitung" des Jugend- und Familienzentrums Sankt Georgen in Halle. Fakt ist aber auch: Schulschwänzen ist kein neues Phänomen. Die Fallzahlen steigen auch nicht dramatisch an.