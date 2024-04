Landgericht Halle Tödlicher Angriff auf Feldweg bei Landsberg: Prozess um Totschlag beginnt

08. April 2024, 05:00 Uhr

Am Reformationstag vergangenen Jahres soll in Sietzsch bei Landsberg ein Mann auf einem Feldweg erschlagen und liegengelassen worden sein. Er starb noch vor Ort. Nun beginnt in Halle der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.