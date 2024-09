Festnahmen und U-Haft Drogen und Waffen gefunden: Razzia in Halle und im Saalekreis

12. September 2024, 19:02 Uhr

Bei einer Razzia in Halle und im Saalekreis hat die Polizei Drogen, Bargeld, einen Schlagring und eine Schusswaffe gefunden. Drei Personen wurden festgenommen und sitzen bereits in Untersuchungshaft. Am Hauptbahnhof wurden zudem zwei Männer aus Hamburg mit sieben Kilogramm Marihuana festgenommen.