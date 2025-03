Plötzlich ist Spannung in dem kleinen Büro. Mittlerweile kommt der dritte Anruf bei Telenotarzt Hartmut Stefani an. Stefani sitzt in einem kleinen Büro vor drei Monitoren im zweiten Stock der Hauptwache der Berufsfeuerwehr in Halle. Über sein Headset hört er der Besatzung des Rettungswagen zu, die gerade mit einer älteren Frau im Mansfelder Land unterwegs ist. Sie hat schon viele Operationen hinter sich und klagt über starke Bauchschmerzen unklarer Herkunft, gibt gerade ein Rettungssanitäter durch.