Sachsen-Anhalt importiert so viel aus Russland, wie kein anderes Bundesland. Laut Statistischem Jahrbuch 2021 hat Sachsen-Anhalt in einem Umfang von 2,7 Milliarden Euro Waren aus Russland eingeführt.

Welche Probleme durch die Sanktionen auf Sachsen-Anhalt zukommen könnten und welche Regionen davon besonders betroffen sind, erklärt Joachim Ragnitz im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT. Der stellvertretende Geschäftsführer vom Ifo-Institut in Dresden, beschäftigt sich mit Fragen des Strukturwandels in Ostdeutschland.

Joachim Ragnitz ist stellvertretender Geschäftsführer des ifo-Instituts. Bildrechte: ifo Institut Niederlassung Dresden

Joachim Ragnitz: Sachsen-Anhalt bezieht aus Russland zumeist Rohstoffe – vor allem Öl und Gas. Es gibt eine große Chemieindustrie im Süden Sachsen-Anhalts. So ist zum Beispiel die Raffinerie Leuna auf Öllieferungen aus Russland angewiesen. Das ist natürlich ein bedeutsamer Wirtschaftszweig.



An den Gaslieferungen hängt stark die Energieversorgung der privaten Haushalte. Es hängen aber auch eine ganze Reihe von Industriebetrieben, etwa in Wittenberg oder Bernburg, an den Importen, die Gas aus Russland in ihren Produktionsprozessen einsetzen.