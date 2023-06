Ein Mann ist nach dem Verkehrsunfall auf der A38 am Donnerstag bei Merseburg seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb das Unfallopfer in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Geschehen dauerten unterdessen weiter an. Zuvor war die Autobahn 38 wieder für den Verkehr freigegeben worden.