Wieder flüssigerer Verkehr A9-Baustelle am Schkeuditzer Kreuz verschwindet

Mit der Autobahn-Baustelle am Schkeuditzer Kreuz verschwindet eines der längsten Nadelöhre in Sachsen-Anhalt. Die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Berlin kostete laut Autobahn GmbH rund 30 Millionen Euro. Grundsätzlich werden die Bauarbeiten an Teilstücken in dem Bereich aber noch bis ins Jahr 2028 weitergehen.