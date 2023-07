150 Feuerwehrleute vor Ort Feldbrände an der A9 bei Bad Dürrenberg gelöscht

Mehrere Felder bei Bad Dürrenberg sind am Dienstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Wegen der Löscharbeiten war die Autobahn 9 zeitweise gesperrt. 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um das Feuer zu löschen. Am frühen Abend konnte die Strecke wieder freigegeben werden.