Naumburg Kritik an versuchter Abschiebung: Zehnjährige Schülerin aus Sportunterricht abgeführt

26. Mai 2025, 16:11 Uhr

In Naumburg im Süden von Sachsen-Anhalt ist ein zehnjähriges syrisches Mädchen während des Sportunterrichts von der Polizei abgeführt worden – zur geplanten Abschiebung. Der Fall sorgt für Kritik von Flüchtlingsrat und GEW, die das Vorgehen als unmenschlich bezeichnen. Sachsen-Anhalts Innenministerin will sich am Dienstag dazu äußern.