Dieser Darstellung widerspricht die Innenministerin. Alle beteiligten Behörden seien rechtmäßig und mit Augenmaß vorgegangen. Als äußerstes Mittel kämen auch Abschiebemaßnahmen während des Schulunterrichts in Betracht, so Zieschang. Diese seien mit besonderer Sensibilität durchzuführen.

Nach allem, was ihr an Berichten vorliege, sei dies hier der Fall gewesen. Der Vater ist den Angaben zufolge mit zu den beiden Schulen gefahren. Weder in der Grundschule noch in der Sekundarschule hätten die Mitarbeiter der Ausländerbehörde oder die Polizisten Unterrichtsräume oder die Sporthalle betreten. "In keinem Fall wurde unmittelbarer Zwang angewendet", sagte Zieschang.