"Mein Mann war sehr geradlinig, sehr gewissenhaft. Was er gemacht hat, das hat er zu Ende gebracht. Er war verlässlich, ein Mensch, an den man sich anlehnen konnte, also im Grunde genommen meine Stütze", erzählt Ute Schnell in ihrem Wohnzimmer in Bad Dürrenberg. Sie und ihr Mann Peter Schnell hatten viele Pläne, aber besonders wollten sie sich ihrem heute zweijährigen Enkel widmen.

"Ihn ins Leben begleiten, das war eine ganz wichtige Sache und da hatten wir uns unwahrscheinlich gefreut." Neben Ute Schnell auf dem Sofa liegt ein Kissen, das die Tochter genäht hat, darauf steht "Opa". "Mein Mann hat seinen Enkel total geliebt." Und so ist auch das Foto, auf dem Peter Schnell seinen Enkel auf dem Arm trägt, das einzige Foto, das sie in den Monaten nach seinem Tod in ihrem ehemals gemeinsamen Haus stehen lassen konnte. "Das ist das einzige Bild, das ich in der ganzen Zeit hier stehen hatte", sagt Ute Schnell. Es zeigt ihren Mann mit ihrem Enkel. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Zum ersten Mal seit seinem Tod vor einem Jahr schaut sie sich nun die Fotos ihrer letzten Reise an, von der Reise, auf der sich das Paar beim Rückflug mit Corona angesteckt hatte. Sie beide waren im März 2020 in Namibia, seit vielen Jahren war der Besuch geplant gewesen. Denn die Schnells hatten vor langer Zeit eine Austauschschülerin bei sich aufgenommen, die vier Monate lang bei ihnen, ihrer Tochter und ihrem Sohn gewohnt hatte. Sie hatten ihrer anderen "Tochter" den Besuch schon lange versprochen und immer wieder verschieben müssen. Nun endlich konnten sie sie besuchen.

Wie schnell sich das verbreitet und wie gefährlich das ist, das war überhaupt nicht absehbar. Dr. Ute Schnell Ärztin

Ute Schnell sieht sich in ihrem Wohnzimmer die gemeinsamen Urlaubsbilder an. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Namibia ist damals Corona-frei, Sachsen-Anhalt auch. Und Ute Schnell informiert sich als Ärztin genau, schätzt das Risiko als sehr gering ein, packt dennoch Desinfektionsmittel und Handschuhe ein. Die Gefährlichkeit der Krankheit ist damals noch nicht klar. "Wie schnell sich das verbreitet und wie gefährlich das ist, das war überhaupt nicht absehbar", sagt sie heute.



Die Reise ist wunderschön, das Treffen mit der "Tochter" aus Namibia klappt. Doch Namibia kündigt an die Grenzen zu schließen und das Ehepaar muss mit seiner Reisegruppe früher als geplant abreisen, anstatt mit Direktflug nun provisorisch über mehrere Länder und mehrere Flughäfen.

Ute Schnell versucht, ihre Reisegruppe so gut es geht zu schützen. "Dafür zu sorgen, dass sie sich nicht unter die Leute mischen, dass wir zusammen bleiben, dass wir uns regelmäßig die Hände waschen." Die Reisegruppe war gesund, sie kamen aus einem Land, in dem es keine Fälle gab und waren 14 Tage zusammen gewesen.



"Ich kann es mir nur so vorstellen, dass es im Flugzeug geschehen ist. Wir hatten bei dem Flug von Dubai nach Zürich Plätze, die für die Gruppe sehr weit auseinander lagen. Der Flieger war sehr voll. Dort hatten wir keine Chance uns abzusondern, dort hatten wir keine Chance, auf Distanz zu gehen", so Ute Schnell. Sie und ihr Mann sind die Einzigen der Gruppe, die sich mit Corona anstecken. Doch das wissen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Dr. Ute Schnell Ute Schnell ist Allgemeinmedizinerin aus Bad Dürrenberg, 68 Jahre alt, hat zwei erwachsene Kinder und einen Enkel. Sie ist eigentlich seit 2016/2017 in Rente, arbeitet aber bis heute überall dort weiter, wo sie als Ärztin gebraucht wird. Sie sitzt im Stadtrat von Bad Dürrenberg, ist in verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften engagiert und auch bei den Planungen zur nächsten Landesgartenschau, die in Bad Dürrenberg stattfinden wird.

Die Kissen waren ein Geschenk der Tochter der Schnells. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Zurück zu Hause wenden sie sich ans Gesundheitsamt, das für eine Quarantäne keine Notwendigkeit sieht. Also arbeitet Ute Schnell wieder als Ärztin, das jedoch unter Vollschutz, weil sie sich testen lässt und erst ein negatives Ergebnis haben möchte. "Ich bin unendlich dankbar, dass ich niemanden angesteckt habe." Ihr Test ist negativ, doch nach dem zweiten Tag auf Arbeit fühlt sie sich schlecht. Ihr Mann liegt zu Hause auf dem Sofa, als sie nach Hause kommt. Ihm geht es genauso.

Das Fieber ging nicht runter, er bekam leichten Husten. Ich habe ihn jeden Tag untersucht. Ute Schnell Ärztin

Der Test bei ihrem Mann ist positiv. "Meinem Mann ging es dann zunehmend schlechter, das Fieber ging nicht runter, er bekam leichten Husten. Ich habe ihn ärztlich betreut, habe ihn jeden Tag untersucht, habe das, was ich sonst mit meinen Patienten mache, auch für ihn getan", erinnert sie sich an die ungewisse Zeit in Quarantäne.

Ein Arzt schaut nicht vorbei, Ute Schnell wird nicht auf Corona getestet. Sie selbst hat jedoch auch Fieber, kann nicht mehr schmecken und hat kaum noch Kraft. Dabei haben beide keine Vorerkrankungen, sind sehr aktiv und mit ihren 68 Jahren noch lange nicht an der Grenze, ab der man als besonders gefährdet galt. "Als ich dann bei ihm Geräusche auf der Lunge gehört habe, die beidseitig waren, da war mir klar, dass ich handeln muss."

Ute Schnell wurde nicht getestet, trotz deutlicher Corona-Symptomen. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Etwa zwölf Tage nach der Rückreise aus Namibia ruft sie im Krankenhaus an und bittet darum, dass ihr Mann eingewiesen wird. Ab dann ist Ute Schnell allein in dem Haus in Quarantäne, das sich das Ehepaar mit so wenigen Wänden wie möglich bauen ließ. Sie wollten sich, wenn sie nach langen Arbeitstagen endlich zu Hause waren, so viel wie möglich sehen. "Wir haben gehofft, dass es gut ausgeht", sagt sie gefasst. Dass sie sich nicht wiedersehen werden, ahnen sie nicht.



Sie halten per Handy Kontakt, besuchen darf sie ihn nicht. "Er war eigentlich recht beruhigt, er sagte mir: 'Ich fühle mich ganz wohl, die Ärzte haben gesagt, es wäre wohl eine Lungenentzündung, aber so schlecht geht es mir nicht.'" Das beruhigt sie. Doch am dritten Tag im Krankenhaus ruft er an und sagt, er werde auf die Intensivstation verlegt, weil seine Sauerstoffwerte nicht gut seien.

Ute Schnell telefoniert jeden Abend kurz mit den Ärzten, erfährt, dass ihr Mann künstlich beatmet werden muss. "Von da an war er im künstlichen Koma", sagt Ute Schnell. Sie sitzt, während sie sich erinnert, auf ihrer Couch, nur das Ticken von verschiedensten Uhren ist zu hören. Ihr Mann war großer Uhren-Fan. Die untere Etage des Hauses ist offen gestaltet und lediglich durch Balken andeutungsweise getrennt. Aus der offenen Küche und vom Essbereich her tickt es leise, dazu von einem Tischchen am Wohnzimmerfenster und von einer Wanduhr.