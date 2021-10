Hinter den hohen Mauern eines ehemaligen Rittergutes in Schnellroda hat das selbsternannte "Institut für Staatspolitik" (IfS) seinen Sitz. Dieser Verein ist im nun veröffentlichten aktuellen Jahresbericht des Verfassungsschutzes Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden. Darin heißt es: Das "Institut für Staatspolitik" vertrete "rassistische und biologistische Sichtweisen" und richte sich damit "gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung". Außerdem unterhalte es als "think tank der Neuen Rechten” eine "Vielzahl von Kontakten und Beziehungen zu Gruppen und Personen" der Szene. Doch wer gehört genau dazu?

Das IfS hat seit 2003 seinen Sitz in dem Rittergut im Süden von Sachsen-Anhalt. Auf demselben Gelände ist auch der Verlag "Antaios" ansässig. Der Kopf hinter Verlag und IfS heißt Götz Kubitschek. Der ehemalige Bundeswehrsoldat gilt als zentraler Netzwerker der sogenannten Neuen Rechten.

Er gilt als zentraler Netzwerker und Ideengeber der Neuen Rechten: Götz Kubitschek. Bildrechte: IMAGO / Chris Emil Janßen Kubitschek präsentiert sich auch auf der Bühne mit dem rechtsextremen Publizisten Jürgen Elsässer. Auf der Leipziger Buchmesse 2018 sinnierten die Beiden über den Sturz des Systems. "Ich sage, Aufgabe der oppositionellen Medien ist es zum Sturz des Regimes beizutragen. Und da gehen wir Schulter an Schulter", sagte Elsässer. "Also ich würde von der Sprache diesen Gestus auf eine ganz andere Art sehen. Ich würde sagen, ich meine in manchem dasselbe und drücke es anders aus", antwortete Kubitschek.

Was ist mit solchen Worten gemeint? "Er hat einmal gesagt, wenn ich das zitieren darf: Es gehe um 'einen Drahtseilakt zwischen notwendiger Offenheit und taktischer Maskierung'", sagt der Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Traughber. Der Professor befasst sich schon seit Jahren mit dem "Institut für Staatspolitik" und der politischen Strategien von Götz Kubitschek.

Armin Pfahl-Traughber rechnet Kubitschek und das IfS der sogenannten Neuen Rechten zu – einer Strömung des Rechtsextremismus: "Das ist ein Kreis von Intellektuellen, die sich ich auf die Ideen der konservativen Revolution der Weimarer Republik stützen. Und die waren damals schon gegen die Normen und Regeln des demokratischen Verfassungsstaates. [...] Das macht aus der Neuen Rechten eben auch einen rechtsextremistischen intellektuellen Kreis."

Der sachsen-anhaltische Verfassungsschutz stellt in seinem Bericht fest, das IfS vertrete "rassistische und biologistische Sichtweisen". Aber was meint der Nachrichtendienst damit? Ein Beispiel ist die Autorin Caroline Sommerfeld. In einem Artikel in der Zeitschrift des "Instituts für Staatspolitik", der "Sezession", schreibt Sommerfeld: "Der Passdeutsche ist und bleibt vom Abstammungsdeutschen unterscheidbar, auch wenn er […] ebenfalls 'Deutscher' genannt werden muss." Laut Sommerfeld müssten "größere Zahlen von Ausländern" – auch Menschen, die schon in zweiter und dritter Generation in Deutschland leben – das Land verlassen, um "das demographische Ende der Abstammungsdeutschen abzuwenden".

Ein anderer Autor ist Martin Semlitsch, der unter dem Künstlernamen "Lichtmesz", agiert. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete er einen Post in dem über einen deutschen Journalisten mit indisch-pakistanischen Eltern schreibt: "Vortreffliches Beispiel, dass ein Pass aus einer Kuh kein Pferd macht, nur weil sie in einem Pferdestall geboren wird."