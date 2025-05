Amazon hat in den vergangenen Jahren vermehrt in Deutschland investiert. Nach eigenen Angaben hat sich die Zahl der festangestellten Mitarbeiter auf aktuell 40.000 Beschäftigte verdoppelt.



Das US-Unternehmen hat in Deutschland mehr als 100 Standorte, unter anderem 23 Logistik-, neun Sortier- und 60 Verteilzentren. Hinzu kommen unter anderem Forschungs- und Entwicklungsstandorte, sowie Verwaltungen. In Sachsen-Anhalt ist Amazon an drei Standorten ansässig: im Logistikzentrum in Magdeburg Sülzetal, im Sortierzentrum in Kabelsketal an der A14 und im Verteilzentrum Magdeburg.



Amazon plant aktuell weitere Logistikzentren in Könnern in Sachsen-Anhalt und Rohr in Bayern. Dort sollen jeweils mehr als 1.000 Arbeitsplätze entstehen.



Allerdings hat der US-Versandhändler Amazon Air seinen Luftfracht-Standort im sächsischen Schkeuditz geschlossen. Begründet wurde das Ende im September 2023 damit, dass zunehmend weniger Flüge nötig sind, um die Waren in Europa zu verteilen.