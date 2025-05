Tizian Taube will angeln. Dafür hat er seine kiloschwere Ausrüstung – darunter zwei fast vier Meter lange Karpfenruten, Angelständer und einen bequemen Stuhl – zu einem Altarm der Saale bei Wettin geschleppt. Schon den ganzen Vormittag hört man immer wieder ein sattes Platschen, wenn große Karpfen bei ihrem Laichspiel an die Wasseroberfläche kommen. Doch der erste Versuch misslingt teilweise: Der 28 Jahre alte Kriminalbeamte hat eine seiner Ruten zu weit ausgeworfen – der Haken samt Köder landet am gegenüberliegenden Ufer.

"Angeln ist quasi meine Lebenseinstellung, das mache ich seit meiner frühesten Kindheit. Ich glaube, seit ich laufen konnte, hatte ich die erste Rute in der Hand und wurde dann immer mitgenommen durch meinen Vater", erzählt Taube. "Das ist für mich ein Ausgleich, wenn ich beruflich Stress oder privat viel um die Ohren habe." Dann fährt Taube raus an ein Gewässer seiner Wahl, kann dort in Ruhe über Sachen nachdenken, für die er im Alltag keine Zeit hat und versucht, "die Natur so gut es geht zu überlisten, indem ich einen Fisch aus dem See zaubere".