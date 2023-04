Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hat sie einem unbekannten Mann in Halle 200.000 Euro ausgehändigt. Das Geld hatte sie den Angaben zufolge zu Hause aufbewahrt. Zuvor sei die 74-Jährige von einer Frau angerufen worden, die sich als Bekannte ihrer Schwägerin ausgegeben hatte.

In weiteren Telefonaten, so ein Polizeisprecher gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT, habe die Betrügerin der Rentnerin erklärt, wo und an wen sie das Geld übergeben soll. Die Anruferin habe nach Angaben der betrogenen Frau einen Akzent gehabt. Sie sagte der Rentnerin, ihre Schwägerin habe schuldhaft einen Unfall verursacht. Nun werde eine Kaution benötigt, damit sie aus der Haft entlassen wird.