Durch die Sperrung des EU-Luftraums für russische Flugzeuge hängen drei Riesenfrachter der russischen Volga-Dnepr-Gruppe am Flughafen Leipzig/Halle fest. Die Maschinen des Typs Antonov An-124 seien schon seit einiger Zeit wegen Wartungsarbeiten am Airport, sagte ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG. Für sie gelte wie für alle anderen nun das Flugverbot im Luftraum, das die EU-Staaten am Sonntag verhängt haben.