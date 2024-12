Bei archäologischen Untersuchungen an der künftigen Stromtrasse Südostlink haben Archäologinnen und Archäologen einen Grabraub aufgedeckt. Den Angaben zufolge plünderten Raubgräber in der Bronzezeit in einem rund 3.000 alten Hügelgrab bei Nauendorf im Saalekreis zwei Gräber. "Es ist deutlich Schritt für Schritt zu sehen, wie die Grabschänder vorgegangen sind", sagte Susanne Friederich, die das Projekt leitet.